Kepçelerin ‘ırmak’ banyosu Sahada çalıştıktan sonra kirlenen kepçeler, ırmakta böyle yıkandı

Ordu’da sahada çalıştıktan sonra çamur olan kepçelerin, operatörleri tarafından ırmak içerisinde temizlenmesi görenleri şaşırttı.

Ordu’nun çeşitli bölgelerinde alt yapı ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışan ve çamurla kaplanan kepçelerin operatörleri, iş makinelerini temizlemek için farklı bir yola başvurdu. Temizlemesi zor olan ve yoğun çamur altında kalan kepçeler, operatörleri tarafından ırmağa sokularak, temizlendi. Hem su israfını önlemek hem de daha hızlı bir şekilde temizlenmesi için kullanılan yöntem ise görenleri şaşırttı. Önlem alınarak ırmağa sokulan kepçeler, kendi bomlarına su doldurarak temizlendi.

Çevredekiler, “Operatörler hem su tasarrufu sağlıyor hem de iş makinelerini kısa sürede temizliyor. Tabii, profesyonellik isteyen bir iş. Karadeniz zekası bu olsa gerek” değerlendirmesinde bulundu.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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