Başkan Kibar, futbolcuları tebrik etti

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyespor antrenmanını ziyaret ederek hem Ofspor maçı galibiyeti için hem teşekkür etti hem de Tepecikspor karşılaşması öncesi başarılar diledi.

Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı Adem Bekar ile şehir stadyumunda gerçekleşen antrenmana giden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar futbolcularla tek tek selamlaşarak galibiyetten dolayı tebrik etti. Başkan Kibar burada futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, “Ofspor maçında gösterdiğiniz üstün performanstan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Of ilçesi ile ilgili aile olarak bir bağımız var. Bu maç için Of’tan gelen misafirlerimizle birlikte maçı izlemiştik. Zor geçeceğini tahmin ettiğimiz maçı süper bir futbolla 3 golle 3 puanı alan taraf biz olduk. Kendi sahamızda seri galibiyetler alıyoruz. İnşallah deplasmandan da puan ya da puanlar alarak sıralamada rahat bir konuma gelirsek çok iyi olacak. İnşallah Tepecikspor maçında da İstanbul’da sizlerin yanında olacağız” dedi.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Adem Bekar ise devre arasında gerçekleşen transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını ifade ederek, “Yönetimimiz, teknik heyetimiz ve oyuncu arkadaşlarımızla güzel bir hava yakaladık. Takımımız artık savaşıyor. Mücadele gücü çok yüksek. Şuandaki durumumuz kimseyi aldatmasın, playoff’u zorlayacak bir kadro oluşturduk. İnşallah Tepecikspor maçını da kazanarak İstanbul’dan Fatsa’ya büyük bir moralle dönmek istiyoruz” diye konuştu.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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