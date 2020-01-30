Depremzedelere yardımlar sürüyor

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrası çeşitli yardımlar Ordu’dan da devam ediyor.

Elazığ ve Malatya’da görülen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, Türkiye’nin tüm noktalarından da yardımlar sürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin yaralarının sarılmasına katkı vermek amacıyla Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ve 19 ilçe tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarının gönüllülük esasına göre katılarak bağışta bulunduğu toplam 10 bin 500 TL tutarındaki nakdi yardım AFAD’ın hesabına yatırıldı.

Destek ve yardımlar kapsamında ayrıca, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ile Ünye Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından insanların acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için maddi ve manevi destek olmak için kendi aralarında topladıkları paraları ve yazdıkları mektupları, yetkililer ile birlikte postaladı.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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