Çerkezler Tepesi'ne mesire alanı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, seçim çalışmalarında söz verdikleri projelerden biri olan Çerkezler Tepesi Mesire Alanı Projesi'ni hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ve ekibi ile Dolunay Mahallesi Çerkezler Tepesi'nde incelemelerde bulundular. Çerkezler Tepesi’nin zirve noktasına kadar çıkarak yapılacak çalışmalarla ilgili ön inceleme yapan ekipler mesire alanı yapılacak bölgeye hayran kaldılar.

Yapılan incelemelerden sonra bir açıklama yapan Başkan İbrahim Etem Kibar, “Çerkezler Tepesi ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü ile belediyemiz arasında bir kira sözleşmesi yapılmıştı. Burada yapılacak çalışmalarla bizleri son derece heyecanlandıran bu proje sayesinde Fatsa ilçemiz çok büyük çok güzel bir mesire alanına kavuşmuş olacak” dedi.

Dolunay Çerkezler Tepesi Mesire Alanı'nda meşe ormanı içerisinde neler olacağını da anlatan Kibar, “Çerkezler Tepesi Projesi'nin bir an önce hayata geçmesi Giresun Orman Bölge Müdürümüzü ve ekibini ilçemize davet ettik. Bölge müdürümüz ve ekibi ile projeyi alana bizzat giderek inceledik ve buradaki çalışmalara bugünden başladık. Burası A Tipi Mesire olarak tahsisli olduğu için bungalow evler yapılacak. Zirvede bir kır kahvesi ve çay bahçesi olacak. Alanın tamamı piknik alanı olacak, piknik alanında gerek çocuklarımız için gerek yetişkinlerimiz için spor alanı ve oyun alanları gezi parkurlarını içerisinde barındıran her biri ahşap elemanlarla dizayn edilmiş yerler olacak. Buraya gidecek insanlar araçlarını yapacağımız otoparka bırakacaklar. İnşallah Fatsamız yakın süreçte inşallah Dolunay Mahallemizde direk denizi ve şehir merkezini gören inşallah çok güzel çok büyük orman içerisinde harika bir mesire alanına kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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