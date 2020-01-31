En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar çocuk ve yetişkinlerin eğlence kaynağı oldu.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na çocuklarıyla birlikte gelen aileler kızaklarla kayarak gönüllerince eğleniyor. İlçenin orta ve yüksek kesimlerinde yer yer 70 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla büyük, küçük herkesin yüzünü güldürüyor. Kızaklarla çocuklarını kaydıran aileler, sonrasında kendileri de gönüllerince kayıyor.

Şehir merkezine kar yağmadığını dile getiren Selçuk Gültekin, “Çambaşı Yaylası'na arkadaşlarım ve çocuklarla birlikte geldik. Burada çocuklarımızı tahta kayakta kaydırıyoruz. Çocuklarımızda bizlerde çok güzel zaman geçiriyoruz” dedi.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.