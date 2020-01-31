Jandarma yolda kalan araçlara zincir taktı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan kar yağışı halen devam ederken, jandarmanın yolda kalan araçlara zincir takması vatandaşların takdirini topladı.

İlçenin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 40 ila 50 santimetre arasında değişiyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezine gitmek isteyenler OrduÇambaşı kara yolunda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, zincirsiz ve kış lastiksiz araçların Çambaşı Yaylası'na çıkışına izin vermiyor. Jandarma, zincirsiz ve kış lastiği konusunda bir bir uyardığı otomobil sürücülerine zincir takmakta ise yardım ediyor.

Jandarmanın uygulamasından memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Jandarmaya çok teşekkür ediyoruz. Bizleri uyarmakla kalmıyor, araçlarımıza zincir takmaya da yardımcı oluyorlar" diye konuştular.

Öte yandan kara yolu ve ilçe sınırları içerisindeki mahalle yollarında kar açma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Karayolları, Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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