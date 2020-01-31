Ordu'da doğal gaz ana hattında patlama ve yangın Ünye ilçesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde doğal gaz ana boru hattında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

İlçeye bağlı Yaz Konağı Mahallesi’nde bulunan doğal gaz ana şebeke hattında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sonrası etrafa saçılan gazın da etkisiyle yangın çıktı. Şehir merkezinden de görülen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ekipleri ilgililer sevk edildi. Gaz sıkışmasından dolayı çıktığı düşünülen patlama nedeniyle vanalar kapatılırken, Samsun’dan uzman bir ekibin olay yerine intikal etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Paniğe neden olan ve etkisi devam ettiren yangın sonucu, çevredeki binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Patlamanın nedeni araştırılırken, müdahaleler ise sürüyor.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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