Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)

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ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.



ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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