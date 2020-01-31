Valilikten doğal gaz borusu patlaması açıklaması “Can kaybı ve yaralanma yok, çevredeki binalarda hafif hasarlar var”

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlama sonrası, bazı evlerde küçük çaplı hasarla olduğu belirtildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ünye ilçesi Karamürsel Mahallesi Yazkonağı mevkinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonrası yangın başladığı belirtildi. Yangının meydana gelmesiyle birlikte itfaiye ekipleri, BOTAŞ ve Aksa firması yetkililerin bilgilendirildiğine ve yakınlarda bulunan bazı evlerde hasar meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Güvenlik birimlerince çevre güvenliği alınmıştır. Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangın devam etmektedir. Patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir” denildi.

Öte yandan, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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