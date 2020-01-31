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Ordu'daki doğal gaz patlaması Fatsa ilçesine birkaç gün doğal gaz verilemeyecek

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi'nde meydana gelen doğal gaz ana boru hattı patlamasında iki evde hasar meydana geldi.

Ordu'daki doğal gaz patlaması Fatsa ilçesine birkaç gün doğal gaz verilemeyecek

Ordu'nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi’nde meydana gelen doğal gaz ana boru hattı patlamasında iki evde hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda BOTAŞ'a ait ana doğal gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay bölgesinde bulunan iki ev hasar alırken, olayın yaşandığı bölgede ise yaklaşık 5 metrelik bir çukur oluştu.
Olay bölgesine gelen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi incelemelerde bulunurken, yetkililerden ise bilgi aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bulurken vatandaşlar ise bölgeye yanaştırılmadı.
Olay yerinde inceleme sonrası konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bugün ilçemizde sebebini henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Yaptığımız tahkikatlar sonucu boru hattına dair herhangi bir müdahale edilmesi söz konusu olmadığını gözlemledik. Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu alanda sadece çevrede oturan vatandaşlarımız patlamanın etkisiyle kısa süreli bir panik yaşamışlar. Oluşan basınçla beraber çevremizdeki bazı evler zarar gördü. Olayın başladığı andan itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi, jandarma ve emniyet ekiplerimizle beraber gereken tedbirlerimizi aldık. Çarşamba'dan yola çıkan BOTAŞ'a bağlı ekiplerimizin inceleme sonucunda oluşan patlamanın nedeni daha da netlik kazanacaktır" dedi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Şu anda gaz kesimi konusunda BOTAŞ'a bağlı ekiplerimiz müdahale ederek gerekli çalışmaları yapacaklardır. Yaşanılan patlama çevrede ciddi bir zarara yol açmış. Toprakların çevreye uçması olayın boyutunu gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Fatsa’da doğal gaz kesintisi yaşayacak
Yaşanılan olay sonrası ise Fatsa ilçesine giden ana boru hattında oluşan hasar nedeniyle Fatsa'ya birkaç gün doğal gaz verilemeyeceği öğrenilirken, ekiplerin kısa sürede çalışmalarını bitirmesinin ardından gazın tekrar açılacağı öğrenildi.

ORDU

30 Ocak 2020 Perşembe

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