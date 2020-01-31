Fatsa’da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde uzun kuyruklar oluşturdu

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde doğalgaz ana boru hattında patlama olması nedeni ile doğalgazın 1 gün süreyle Fatsa’ya verilmeyeceğini öğrenen vatandaşlar ilçedeki tüpçülerin yolunu tutarak uzun kuyruklar oluşturdu.



Fatsa ilçesinde tüp satışı yapan iş yerleri depolarından getirdikleri tüpleri vatandaşlara ulaştırarak kısa süreliğine de olsa mağduriyetlerini giderdi. Bir gün doğalgazın olmaması ve soğuk havanın bugün etkisini göstermesi vatandaşları bu gece düşündürürken evlerinde sıcak yemek pişirmek isteyenler tüpçülerden en çok küçük boy tüp alarak günü kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Yetkili firmanın 1 gün süreyle doğalgaz veremeyeceğini açıklamasının ardından tüpçülerin yolunu tutan Fatsalı vatandaşlar 2020 yılında bir sorunun bu kadar uzun sürede giderilmemesine tepki gösterdi.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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