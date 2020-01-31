Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.



Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “Fatsa ilçesi ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli şahıs gözaltına alınarak Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş olup, şüpheliler Fatsa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır. Soruşturma işlemlerine devam edilmektedir” denildi.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.