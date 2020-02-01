Samsun- Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (2)- Yeniden

D100 karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, SamsunOrdu karayolunun Ordu istikameti ulaşıma kapandı. Heyelanda yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nunun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, ağaçları da yerinden söküp önüne katarak SamsunOrdu karayolunun Ordu istikametine aktı. Heyelan sırasında yol kenarında yürüyen 2 kişi, yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.