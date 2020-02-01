Koyunları anne-baba şefkatiyle bakıyorlar

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde koyun yetiştiriciliğiyle uğraşan karıkoca kış şartlarında biraz daha zorlaşan bakım işini severek yapıyorlar.

İlçenin Turnalık Yaylası'nda yaşayan SebahattinNebahat Aydoğan çifti, 10 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyor. Bin 800 rakımlı yaylada çetin geçen kış şartlarına rağmen koyunları ve kuzularını adeta bir annebaba şefkatiyle bakıyorlar. Kış mevsiminde çoğunlukla ahırda besledikleri hayvanlarını bahara sağlıklı ve besili çıkartmak için yem ve otlarını düzenli olarak veriyorlar.

Üç çocuk babası Sebahattin Aydoğan, kış şartlarında koyun yetiştiriciliğinin zor olduğunu söyledi. 10 yıldır koyun yetiştirdiğini belirten Aydoğan, “10 yıl öncesinde kendi imkanlarımla aldığım birkaç koyunu çoğaltarak bu işe başladım. Zor bir iş olsa da eşimle birlikte çok severek yapıyoruz. Bu iş sayesinde sigortamızı ödüyor, geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.