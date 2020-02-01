Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi

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SamsunOrdu karayolu üzerinde meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan heyelan sonrası 3 binanın kapısı mühürlendi.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, SamsunOrdu karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. O esnada kaldırımdan yürüyen Şenel Aktaş ve eşi Durdane Aktaş, heyelandan son anda kurtuldu. Ekiplerin halen müdahalesinin sürdüğü heyelan sonrası, Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan caddesi üzerinde bulunan 3 bina güvenlik amaçlı tahliye edilerek, kapıları mühürlendi.



"Deprem oluyor zannettik"

Heyelan nedeniyle korktuklarını ve akıllarına geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Manisa’da yaşanan depremler geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Furkan Palavar, “Bugün öğlen vakitlerinde dükkana giderken duydum. Aşağıda heyelan olunca orta yaşlarda bir kadın yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde deprem olmuştu Allah kimseye yaşatmasın” dedi.

Öte yandan, ekiplerin yoldaki temizlik çalışmaları sürüyor.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

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