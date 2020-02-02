Argan Yaylası'na ziyaretçi akını

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Argan Yaylası genci yaşlısıyla adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Ordu'nun önemli yaylalarından biri olan Argan Yaylası kış sezonu boyunca binlerce kişinin ziyaretiyle dolup taşıyor. Çocuk, genç, yaşlılarında ziyaret ettiği yayla, il dışından gelen misafirlerini de ağırlıyor.

Argan Yaylası'nın Ordu ve Akkuş açısından önemli bir turizm potansiyeli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı İsa Demirci, "Argan Yaylamız kış sezonunda vazgeçilmez hale geliyor. Ordu, il dışından ve ilçelerimizden gelen binlerce vatandaşlarımız hafta sonu ve dinlenmek için tercih ettikleri yaylalarımızda streslerini atıyorlar. Her kış farklı etkinliklerimizi devam ettiriyor, vatandaşlarımızın kaliteli hafta sonu tatillerini burada geçirsinler istiyoruz. Ulaşım başta olmak üzere gelen ziyaretçileri rahata kavuşturmak amaçlı Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi olarak vatandaşlarımıza birçok imkanları seferber ediyoruz. Özellikle Argan Yaylası'na ulaşabilmeleri için şehir merkezinden servis araçları ile ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlıyoruz" dedi.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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