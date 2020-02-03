Altınordu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Altınordu Belediyesi tarafından sabah erken saatlerde okula giden öğrencilere ‘Hem içimiz hem gönlümüz ısınsın’ sloganıyla çorba ikramı yapıldı.

Altınordu Belediyesi sosyal yönlü çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sosyal Belediyecilik kapsamında ‘insanı merkeze’ alan çalışmalar yürüten Altınordu Belediyesi 20192020 eğitimöğretim yılı ikinci yarısının ilk gününde öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Ordu Lisesi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi girişlerine kurulan stantlarda, sabah kahvaltı yapma imkânı bulamayan ve isteyen tüm öğrenci ve öğretmenlere Altınordu Belediyesi tarafından çorba dağıtımı yapıldı.

Çorba ikramını değerlendiren öğrenciler, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkürlerini ilettiler.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.