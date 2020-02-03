Ordu’da sahte bandrol operasyonu

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Ordu’da tütün ve tütün mamulleri satışıdağıtımı yapan 90 iş yerine yönelik yapılan denetimlerde çok sayıda sahte bandrollü tütün malzemesi ele geçirildi.

Ordu merkez ve ilçelerinde yapılan aramalarda 15 iş yerinde içinde yaklaşık 47 bin dal olan 233 karton içi doldurulmuş makaron, içerisinde 121 bin 300 dal olan 606 karton sahte bandrol bulunan makaron, 138 kilogram TAPDK bandrolü olmayan kıyılmış tütün, 28 paket gümrük kaçağı nargile tütününe el konuldu.

Konuyla ilgili olarak 8 iş yerine idari işlem yapılırken, 1 şüphelinin 5607 SKM suçundan ifadesi alındı.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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