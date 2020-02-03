Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatsa ve Ünye ilçeleri ile Samsun ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ilçesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde 4 adet, bir araçta yapılan aramada 20 adet ecstasy hap, başka bir araçta 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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