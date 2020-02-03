Ordu’da cinayet

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışı evine giden Şahin Dağlar (25), evinin kapısında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Silah sesi üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, Dağlar’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık konuyla alakalı soruşturma başlatırken, katil zanlısı aranıyor.

ORDU 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

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