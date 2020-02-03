Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü

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- ORDU'nun Fatsa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Şahin Dağlar (26) hayatını kaybederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Fatsa'ya bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden dışarıya çıkan Şahin Dağlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce tabancayla vuruldu. Dağlar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin Dağlar doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Şahin Dağlar'ın yeni evli olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.



ORDU 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

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