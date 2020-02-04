Saman deposundaki yangın, 3 saatte söndürüldü

ORDU'da, 5 katlı binanın altındaki saman ve yem üzerine satış yapılan iş yerinin deposunda, yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürülürken, yaklaşık 70 ton saman yandı.

Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde, 5 katlı binanın alt katındaki saman ve yem üzerine satış yapılan, Sebahattin Aktaş'a ait iş yerinin deposunda, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede depo ve binayı sardı. Apartmandakiler, panikle dışarı çıkarken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlatıp, yangını 3 saatte söndürdü. Yaklaşık 200 ton samanın bulunduğu iş yerindeki samanlar da tedbir amaçlı iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Yangında, yaklaşık 70 ton saman yanarken, kurtarılan saman balyaları ise kamyonetle başka depoya taşındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



ORDU 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

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