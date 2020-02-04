Vali Yavuz Fatsa’da açılışlara katıldı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldı.

Vali Seddar Yavuz ilk olarak, Fatsa Bilim ve Sanat Merkezinde, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla yaptırılan "Yazılım ve Tasarım Atölyesi"nin açılış programına, ikinci olarak ilçede yapımı biten Mehmet Akif Ortaokuluna son olarak Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki laboratuvar ve atölye açılısını gerçekleştirdikten sonra aynı okulda kariyer günlerine katılarak öğrencilere konferans verdi.

Gerçekleşen programda Vali Yavuz’a Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri ve çok sayıda protokol üyesi eşlik etti.

ORDU 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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