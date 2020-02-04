Türkiye ikincisi Gürgentepe'den

Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi öğrencisi Dilara Akerik, Liseliler Arası ŞiirDenemeHikaye Yarışması'nda Türkiye 2’ncisi oldu.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Kaymakamı Nursel Özdemir, ''Hatırla Hayal Et'' sloganıyla Türkiye genelinde yapılan Liseliler Arası ŞiirDenemeHikaye Yarışması’nda Türkiye 2. olan Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Dilara Akerik'i makamında ağırladı. Dilara Akerik, Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir tarafından ödüllendirildi.

İlçesine böyle bir başarı getirdiği için Akerik'i tebrik eden Kaymakam Nursel Özdemir, "Öncelikle Ordu gibi bir ilçemizde bu başarıyı sağlamakta emeği olan Dilara Akerik'in ailesini, öğretmenlerini ve kendisini kutluyorum. Her başarı bir mücadeleyi gösterir. Bizler de öğrencimizin mücadelesinin sonunda başardığını gördük. Öğrencimize bundan sonraki başarılarında yanında olacağımızı söylemek isteriz. İnşallah ilçemiz birçok başarıların kazanıldığı yer olur" dedi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bilü, Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Günaydın da katılarak öğrenciyi tebrik etti.

ORDU 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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