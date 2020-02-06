Valilikten şiddetli fırtına uyarısı

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Ordu Valiliği'nden yapılan uyarıda, şiddetli fırtına olabileceğine dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın perşembe günü kuvvetini artırarak, cuma gününe kadar etkili olacağına dikkat çekilerek, "Batı ve güney batıdan, batı kesimlerinde kuzey batıdan saatte 5075 kuvvetinde fırtına, yer yer saatte 90 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda, cuma gece saatlerinde Orta Karadeniz'de etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca, oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda da bulunuldu.

ORDU 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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