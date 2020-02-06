Cinayet zanlısından şok açıklama: “Namusumu temizledim” Ordu’da cinayet işleyen ve Samsun’da yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktıktan sonra eski dini nikahlı eşinin kocasını öldüren zanlı, "Namusumu temizlemek için cinayet işledim" dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar’ın (25) katil zanlıları, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin sıkı takibi sonucu Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Adana’ya kaçmak üzereyken yakalandı. Samsun’dan Ordu’ya sevke dilen zanlılar Özcan, Özgür, Nurullah G. ve Hamit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası Fatsa Adliyesine sevk edildi. Öldürülen Şahin Dağlar’ın dini nikahlı eşinin eski kocası Özcan G., adliyeye çıkartıldığı esnada, "Namusumu temizlemek için cinayeti işledim" dedi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

ORDU 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.