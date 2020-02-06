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Heyelan nedeniyle boşaltılan konutlarda oturum kararı

DHA

ORDU'nun Aybastı ilçesinde önceki gün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilen 12 konutta ikamete devam edilmesi yönünde karar verildi. Karar üzerine yakınlarının evlerinde kalanlar, tahliye edilen evlerine geri döndü.
Toygar Mahallesi'nde, önceki gün yaşanan heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Risk taşıdığı saptanan 12 bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilen binalarda yaşayanlardan bazıları akrabalarının yanına giderken bazıları otellere yerleştirildi. AFAD ekipleri, yeniden mahalleye gelerek, teknik inceleme başlattı.
OTURUM SÜRECEK
Ordu Valiliği'nce yapılan açıklamada, risk taşıdıkları gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilen 12 konutta, ikamete devam edilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, yapılan ilk incelemede, heyelanlı sahada hareketlilik olduğu gözlemlendiğinden tedbir amacıyla bölgede bulunan 12 konutun can ve mal emniyeti açısından boşaltılmasına karar verildiği belirtilerek, "Bugün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanlarınca  yapılan detaylı incelemede, heyelanın meydana gelmesinde yüzey sularının etkili olduğu, bölgedeki karın iki gün gibi kısa sürede erimesi ve toprağın suya doygunluğunun artması sonucu geliştiği tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede alanın kontrol etütleri programında izlenilmesi uygun görülmüş olup, geçici olarak boşaltılan 12 konutta ikamete devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, OSKİ Genel Müdürlüğü ve Aybastı Belediye Başkanlığı tarafından bölgedeki yüzey sularının drene edilmesi ve heyelan bölgesinden uzaklaştırılması için de gerekli çalışmaların başlatıldığı da kaydedildi.
Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı. 

ORDU

06 Şubat 2020 Perşembe

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