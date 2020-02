Fatsa’da sanat rüzgarı

Çifte faciada 41 can kaybı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Ordu’nun Renkleri Resim Sergisi” Fatsa’da sanatseverlerle buluştu.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında organize edilen sergiye, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zabit Yön ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi Küratörü Orhan Zafer, “Ordu’nun Renkleri Resim Sergisi”nin açılışında yaptığı konuşmada, “Kuruluşu çok eski tarihlere dayanan, üzerinde hayat bulan pek çok medeniyetten izler taşıyan; tarihi ve kültürel değerleri, doğal ve ekonomik yapısı, öncü kişilikleri ve sanatkârlarıyla değerine değer katan şehrimiz Ordu, bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Sanatsal anlamda önemli bir tarihe sahip olan şehrimiz, yetiştirdiği ressamlarla da adından söz ettirmiştir. Ordumuz kültür ve sanatın her alanında sahip olduğu yetkinliği resim alanında da göstermiştir. Sanatçılarımızın ellerinden çıkan eserler, oluşturuldukları dönemde değer görmelerinin yanında her döneme ışık tutmuş, geçmişle günümüz arasında bağ kuran önemli yapı taşı olmuştur. Asırlardır taşıdığımız bu sanat anlayışımızla şehrimizin nadide güzelliklerini tuvale aktarmak, gelecek nesillere şehrimizin renklerini bırakmak bizim için önem arz etmektedir. 22 kıymetli sanatçımızın gözünden şehrimize yeni renkler katmak için hazırlamış olduğumuz 'Ordu’nun Renkleri Resim Sergisi'ni siz değerli sanatseverlerin ilgisine sunuyoruz” dedi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zabit Yön, “Sanatçılarımızın ellerinden çıkan eserler, oluşturuldukları dönemde değer görmelerinin yanında her döneme ışık tutmuş ve geçmiş ile günümüz arasında bağ kurmuş önemli yapı taşıdır. 22 sanat eseriyle şehrimizin nadide güzelliklerini resmederek gelecek nesillere aktarmak bizim için önemliydi. Bu eserlerin sergilenmesi ve gün yüzüne çıkartılmasında desteği olan başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

