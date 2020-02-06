Fırtına nedeniyle 15 mezar tahrip oldu Mezarlıktaki ağaçların devrilmesi sonucu mezarlar zarar gördü

Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren fırtına nedeniyle, şehir mezarlığında da tahribat oluştu.

Dün akşam saatlerinde Ordu’da başlayan ve özellikle yüksek kesimli bölgelerde şiddeti saatte 112 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Ordu’nun kent merkezinde ve ilçelerinde çatıların uçtuğu, ağaçların yıkıldığı ve elektrik ve telefon direklerinin hasar gördüğü fırtına sonucu bazı okullarda eğitime ara verildi.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Altınordu ilçesindeki Şahincili Şehir Mezarlığı’nda bulunan yaklaşık 10 ağaç yıkıldı. Bazı ağaçların kökünden devrildiği olay sonrası mezarlıkta bulunan yaklaşık 15 mezar tahrip oldu. Mezarlardan bazıları yeri ağaçların devrilmesi sonucu büyük hasar görürken, bazı mezarlar da yerinden oynadı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, temizleme ve düzenleme çalışması başlattı.

ORDU 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.