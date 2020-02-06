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ODÜ Rektörü Akdoğan: "En önemli sorumluluklarımızdan biri, insanı en ideal manada yetiştirmek"

İHA

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, bir toplumun gelişmesinin yolunun eğitimden geçtiğini belirterek, "Yükseköğretim kurumları olarak bizlerin de en önemli sorumluluklarından biri, insanı en ideal manada yetiştirmektir" dedi.

ODÜ Rektörü Akdoğan: "En önemli sorumluluklarımızdan biri, insanı en ideal manada yetiştirmek"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, bir toplumun gelişmesinin yolunun eğitimden geçtiğini belirterek, “Yükseköğretim kurumları olarak bizlerin de en önemli sorumluluklarından biri, insanı en ideal manada yetiştirmektir” dedi.
ODÜ’de ‘
"YÖK Kriterleri ve Stratejik Plan Işığında Kalite, Eğitim, Öğretim ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan, "Yükseköğretimde Kalite, Akreditasyon Süreçleri, YÖK Kriterleri, Ordu Üniversitesinin Kalite Çalışmaları ve 20202024 Stratejik Planı" konu başlıklarında bir sunum gerçekleştirdi.
Kalite, eğitimöğretim ve bilimsel araştırma konularının ele alındığı toplantı öncesi konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Bir toplumun gelişmesinin yolu eğitimden geçmektedir, insanı donanımlı hale getirmeden hiçbir şeyi tam teşekküllü ve mükemmel hale getiremezsiniz. Bundan dolayı insan faktörünü en ideal anlamda yetiştirmek, onu eğitmek, kendisi ve diğer insanlarla uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlamak gereklidir. Yükseköğretim kurumları olarak bizlerin de en önemli sorumluklarından biri insanı en ideal manada yetiştirmektir" diye konuştu.
Rektör Akdoğan, Ordu Üniversitesinin kurumsal gelişimi önemseyen, demokratik, katılımcı, paydaşların beklenti ve taleplerine karşı duyarlı bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, “İmkanlarımız çerçevesinde Üniversitemizin her biriminin daha ileri seviyelere gelmesini arzu etmekteyiz. Bu da ancak eğitim ve özveri ile çalışan insanlar ile gerçekleştirilir. Ordu Üniversitesi 20 bin öğrenci ve bin 500’e yakın personeli ile güçlü bir üniversitedir. Akademik ve idari personelimiz ile el ele vererek gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızla Üniversitemizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır" şeklinde konuştu.
Ceren Özdemir Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahsin Tonkaz ve Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Fakülte Dekanları ve Meslek Yüksekokul Müdürleri, Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler ile akademik ve idari personel katıldı.

ORDU

06 Şubat 2020 Perşembe

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