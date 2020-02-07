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Başkan Güler: “Biz de yanlışa yer yok, kararlılığımız sürecek” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "O ...

İHA

Ordu'da Karadeniz'in kıyısında yapımı devam eden ve yakın zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkımına karar verilen 3 blok 17'şer katlı 280 daireli gökdelenin bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği gökdelen gündemini koruyor.

Başkan Güler: “Biz de yanlışa yer yok, kararlılığımız sürecek” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "O bina hâlâ yıkılmadı mı?” diye sorduğu Karadeniz kumsalı üzerindeki gökdelenlerin hukuki süreci devam ediyor

Ordu'da Karadeniz'in kıyısında yapımı devam eden ve yakın zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkımına karar verilen 3 blok 17'şer katlı 280 daireli gökdelenin bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da takip ettiği gökdelen gündemini koruyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği ve 56 milletvekilinin katıldığı 3 saat 15 dakikalık istişare toplantısında sorduğu 3 bloklu gökdelen yeniden gündeme geldi.
Yaklaşık 200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı belirlenen binanın son durumunu merak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu öğrenildi. Binanın yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan’ın yıkılması konusunda talimat verdiği ve “Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız” esprisi yaptığı öğrenildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yaptı. Başkan Güler, “Cumhurbaşkanımız ile birlikte başladığımız, 1994 yılından beri aynı belediyecilik anlayışımız devam ediyor. Bunu, Ordu’da da aynı kararlılıkla uygulama çalışıyorum ve bundan sonra da çalışacağım. Belde Evler ile ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kararımız ve tutumumuz değişmemiştir, aynen devam ediyor. Bildiğiniz gibi kıyılar halkımızın anayasal hakkıdır, onlar aittir. Burada da bir sonuca doğru yürümekteyiz. Kararlılığımız aynen devam ediyor. Bizde yanlışa yer yoktur” açıklamasında bulundu.

Halk yıkılması için imza kampanyası düzenlemişti
2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı.
Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı. Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisini topladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti. İptal kararının ardından konu mahkemelere taşındı. Konunun hukuki sürecinin devam ettiği öğrenildi.

200 yıllık Müslüman mezarlığı üzerine yapılmış
Bu arada tartışma konusu olan 3 blok 17'şer katlı 280 daireli gökdelenlerin bulunduğu alanın yaklaşık 200 yıl boyunca Müslüman mezarlığı ve mescit olduğu ortaya çıktı.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ordu, Trabzon'un bir kasabası niteliğindeydi. Ordu kasabasında insan nüfusunun en hareketli olduğu alan ise Kirazlimanı Mahallesi'ydi. Tarihi kaynaklara göre, Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi'ne ilk yerleşenler gemicilerdi. Zaman zaman Ordu kasabasına demirleyen gemiciler, yöreyi çok beğenmeleri veya başka bilinmeyen sebeplerle buraya yerleşmeye başladılar. Bu yerleşme sırasında iki adet çeşme yaptırdılar. Bugün Martı Apartmanı adlı binanın hemen yanındaki iki tarihi çeşmeyi gemicilerin yaptırdığı biliniyor. Yerleşimin giderek artması üzerine daha önce Belde Otel bugün ise tartışmalı Belde Evler yapılarının bulunduğu alanı ilk önce Müslüman mezarlığı olarak kullandılar. Daha sonra bu tarihi mezarlığın ortasında 1782 yılında kireç badanalı tek katlı Abdullah Reis mescidi ve yanı başında sıbyan mektebi inşa ettiler. Mescidin inşa edildiği ve Müslüman mezarlığı olarak kullanılan alan 1782 yılından 1972 yılına kadar 190 yıl varlığını korudu.

Mescit ve mezarlık otel inşaatı için yok edildi
Mescit ve mezarlığın bulunduğu alan 1972 yılında dönemin AP'li belediyesi tarafından turistik tesis amacıyla yıkıldı. Aynı yıl otel temeli atıldı. Dönemin şartları ve ekonomik sıkıntı sebebiyle 1977 yılına kadar otelin karkas inşaatı yapılabildi. 19771980 yılları arasında CHP'den Ordu Belediye Başkanlığı yapan Kazım Türkmen, Belde Otel ile ilgili bir çalışma yapmazken, 12 Eylül ihtilalinin ardından görevden alındı.
İhtilal ve sıkıyönetimin hüküm sürdüğü 19801984 yılları arasında da otel inşaatı karkas halinde kaldı. 1984 yılında dönemin Bayındırlık Müdürlüğü söz konusu binanın çok yüksek olduğu raporunu vererek iki katının yıkılması için rapor yazdı. Dönemin Ordu Belediye Başkanı Kazım Türkmen 9 katlı binanın son iki katını yıkarak 7 kat olarak bıraktı. Yıkımın ardından karkas otel inşaatı aralıklı olarak devam etti. Otel, 1990 yılında tamamlanarak hizmete açıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun döneminde eski Müslüman mezarlığının izlerini taşıyan alanda onlarca selvi ağacı kesilerek kongre, balo, düğün gibi etkinliklerde kullanılması amacıyla ruhsatsız salon inşa edildi.

Mezarlık üzerine 3 blok 17 katlı gökdelen
2017 yılında otel arazisi dönemin Büyükşehir Belediyesince ihale yoluyla satıldı. Araziyi satın alan 4 şirketli konsorsiyum mevcut arazinin dışına çıktı. Kumsalı da kapatan şirket yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina inşaatına başladı. İnşaata sert tepki gösteren Ordulular, imara aykırı, çarpık yapılaşmanın önlenmesi için yargıya başvurdular. Bununla yetinmeyen Ordulular imza kampanyaları düzenleyerek binanın yıkılmasını istediler. Bu sırada inşaat 12. kata kadar yükseldi.

Ranta dur diyen başkan hedef oldu
30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, halk tarafından büyük tepki alan ve düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya kayıtsız kalmadı. Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisini topladı. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti. Daha sonra binanın yıkılması için yasal ve teknik prosedürlerin hazırlığına başlandı. Binanın yıkımına kararlı olduğunu açıklamasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hakkında bazı ulusal basında yıpratma haberleri yapılmıştı.

ORDU

07 Şubat 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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