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Başkan Kibar: “Fatsa ayağa kalkacak” Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar: “2020 yılında ...

İHA

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Kibar: “Fatsa ayağa kalkacak” Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar: “2020 yılında başlayacak çalışmalarla Fatsa ayağa kalkacaktır” “2020 yılında diğer 18 ilçenin altyapı için harcayacağı para 30 milyon lira iken, Fatsa’ya 40 milyon lira harcanacak” “OSKİ’nin Fatsa’ya gelmesi büyük avantajdır”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Bolaman Park Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kibar, STK temsilcilerine tasarruf tedbirleri, Belediyenin mevcut ekonomik durumu, çöp konusu, çöp alanının ağaçlandırılması, Ordu Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (OSKİ) Fatsa’ya kurulması, sevgi caddesindeki çalışma programı, 3 bin tonluk su deposunun yapılması, Bolaman havzası projesi, mesire alanları, turizm ile ilgili çalışmalar kültür sanat faaliyetleri, görsel sanatlar atölyesi, gösteri sanatlar atölyesi, kapalı pazar yeri, yeni belediye binası, Fatsa Belediyespor, kent konseyi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“OSKİ’nin Fatsa’ya kurulması büyük avantaj”
OSKİ'nin Fatsa’ya kurulmasını değerlendiren Kibar, “OSKİ, Türkiye'de sadece resmi olarak 30 genel müdürlüğün olduğu bir birim. OSKİ 200 personeli ile birlikte ilçemizde faaliyet gösterecek. Ordu'da bulunan 800'ün üzerindeki mahalledeki vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon sorunlarını için ilçemize gelip bu sorunu ilçemizde çözüp Mesudiye'ye Akkuş'a Gürgentepe'ye Altınordu ve Ünye'ye nereye dönecekse memleketlerine geri döneceği bir hareketlilik sağlayacak. Bu belki bugün sadece 200 kişinin çalıştığı bir OSKİ Genel müdürlüğü olarak görülebilir. Emin olun bunun Fatsa'ya çok büyük katkıları olacaktır” dedi.
Kibar, şöyle devam etti: “3 bin kişilik bir fabrikadan daha bir spekülasyon sağlayacak. Bu bölgeye gelen bu kurumda işi olan birçok vatandaş bir fırının önünde durup ekmeğini alıp memleketine gidecektir. Bunu da Fatsa'ya kazandırmak çok kolay olmadı. Belki de hiçbir şehirde olmayan su kesintilerinin bizim ilçemizde yoğun yaşanıldığı en ufak yağmurda kanalizasyonların taştığı, yağmur sularının dükkanlarımıza girdiği bir ilçeden bahsediyoruz. Bu kurumun ilçemize gelmesiyle birlikte önümüzdeki yaz itibariyle artık bu su ve kanalizasyon taşkınlıklarının konuşulamayacağı bir döneme gireceğiz. Kurum buradayken bu şehrin sorunlarıyla birebir muhatap olacak. OSKİ'de herhangi bir sorun birinci dereceden yetkili ağza iletilebilecek. Bu da ilçemizin büyük kazanımlarından bir tanesidir.”

“30 yıllık çöp sorununu bitti”
Başkan Kibar göreve geleli 10 ay olduğunu belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu süreçte sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve esnaf kardeşlerimizin hemen hemen hepsiyle bir araya gelmeye dertlerini konuşmaya çalışıyoruz. Kaynakların kıt olduğu imkanların sınırlı olduğu bir dönemden geçiyoruz ama 10 aylık süreçte vatandaşlarımızın hiçbirinde bu şehrin geleceği ile alakalı bir ümitsizlik umutsuzluk yok. Normal sistem akışı devam ederken, sizlerin işlerini daha bereketli nasıl yaparız onun planlamasını yapıyoruz. Fatsamızda 30 yıldır çöp sorununu konuşuyorduk. Ayazlı bölgesindeki çöpten birçok vatandaşımız bundan şikayetçiydi. Şehrin merkezine yaz aylarında kokular iniyordu. Bugün artık ilçemize tek bir çöp poşeti dahi dökülmüyor. Bu şehrimizin kalitesini arttırırken bir taraftan da hepimizin şehirde rahat yaşamasına rahat ticaret yapmasına vesile olacak. Bu Fatsa adına büyük bir kazanımdı bunun üzerinden de siyaset yapmaya kalkanlar oldu ama çok şükür bu şehirde uyum ve birliktelik bunu içimizde aşmış olduk” dedi.

“Birçok caddede çalışmalar bu yaz bitecek”
Fatsa’da önemli birkaç caddede çok yakında çalışmaların başlayacağını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Sevgi Caddesi, Barbaros caddesi, Şevket Reis ve Liman Caddesi’nde bu yıl çalışma yapılacağını belirtti. Kibar, “TOKİ’deki Barbaros caddemizin yapımına başlandı ama hava şartları itibariyle yavaş geçiyor. Sevgi caddesi de önümüzdeki ay itibari ile başlayacak. Beyazıt caddesinden başlayarak Sakarya İlkokuluna giden yolun maliyeti 10 milyon lira. Normalde 2021 yılı programındaydı. Biz bunu önceliğimizi diye getirdik ve bu yılın programında alındı. Bu caddelerde yaz ayına kadar kanalizasyon ve yağmur suyu, doğal gaz hattı geçecek ondan sonra asfaltı ve kaldırımları yapıldıktan sonra kullanılmasına geçilecek” diye konuştu.
Alt yapı yatırımlarının bu yıl 40 milyon lirayı bulacağını kaydeden Kibar, “Bu kıt kaynakların olduğu dönemde sadece bu bahsetmiş olduğum kanalizasyon yatırımlarının yaklaşık 40 milyon liralık bir yatırım. Önümüzdeki 6 aylık süre için bir yatırım. Bu 40 milyonluk liralık yatırıma rağmen diğer 18 ilçenin toplamı 30 milyon lira ediyor. Diğer 18 ilçede 30 milyonluk yatırım yapılırken, sadece Fatsa 40 milyonluk yatırım aldı. Bu yatırımlarla Fatsa ayağa kalkacak” ifadelerini kullandı.

“2021 yılında kapalı pazar yeri, mesire alanı gibi projeler hız kazanacak”
Alt yapı sorunlarını 2020 yılında çözdükten sonra 2021 yılında Kapalı Pazar Yeri, Mesire Alanı gibi projelerin hız kazanacağını sözlerine ekleyen Başkan Kibar, “Bolaman Köprüsü'ne birer tane alternatif köprü başta olmak üzere Bolaman ve Yalıköy Mahallerinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bugüne kadar Belediyemiz ile geldiğimiz noktaları bilgilendirme yaptım. Sizlerden ricam bir esnaf kardeşiniz olarak kendi aranızdaki birlik ve beraberliği sağlayalım. Birlik beraberliğin olduğu yerde bereket olur“ şeklinde konuştu.
Başkan Kibar’ın konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hem görüş ve önerilerini sundular hem de bilgi almak istedikleri konularla ilgili sorularını sordular.

ORDU

07 Şubat 2020 Cuma

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