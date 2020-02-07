Başkan Güler'den “millilik ve Türkiye” vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin Ordu Şubesi, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Şube açılışı için, Altınordu Belediyesi önünde kurdele kesme töreni düzenlendi. Törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Başından beri içerisinde bulunduğumuz bu kuruluş, aynı zamanda dünyaya da örnek oluyor. Hem milli, hem de ezilmiş ülkelere örnek olabilecek hakkı, adaleti, başarıyı, helal ve haramı başarı ile öğreten bir kurum. Dolayısı ile ihtiyacımız vardı, Ordu’da gecikmeli de olsa kurulması memnuniyet verici. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği sadece iş insanları değil, aynı zamanda emek, millilik ve Türkiye demek” ifadelerine yer verdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da yaptığı konuşmada şubenin hayırlı olmasını temenni etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Ali Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ordu Şube Başkanı Süleyman Dinçsoy ve üyelerinin katıldığı törende, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunuldu.

ORDU 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:00

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