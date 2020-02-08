Ceren’in katili 3. kez hakim karşısına çıkacak Ceren Özdemir davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan katil Özgür Arduç, 2 polis memurunu öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıkacak

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerini de bıçaklayarak yaralanmalarına neden olan katil Özgür Arduç, 'öldürmeye teşebbüs' eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren ve olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Özgür Arduç, o esnada 2 görevli polis memurun da yaralamıştı. Hakkında, iki ayrı iddianame hazırlanan ve 23 Aralık tarihinde ilk kez çıktığı hakim karşısında akıl sağlığının araştırılmasını talep eden Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.



“Her iki polis memuru için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talebi”

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, polis memurlarını da yaralayan katil Özgür Arduç’un, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmasının talep edildiğini belirterek, “Her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Ama Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca suç teşebbüs aşamasında olduğu için ağırlaştırılmış müebbet cezalarında 13 yıldan 20 yıla kadar cezayla cezalandırılması gerekiyor. 13 yıl mı olacak, 20 yıl mı olacak, sayın mahkeme heyetinin takdirinde olan bir husus” dedi.



“Eylemlerinden pişman olmamasından dolayı en üst sınırdan ceza verileceğini düşünüyorum”

“Ama benim ön görüm sanık Özgür Arduç'un çok sayıda adli sicil kaydının olması, eylemlerinden pişman olmaması dikkate alındığında ben üst sınırdan ceza verileceğini düşünüyorum” diyen Poyraz, “Bir de yine kamuoyunda takdiri indirim sebebi olarak bilinen bir indirim sebebi var. Bu maddenin de sanık lehine uygulanmayacağını değerlendiriyorum. Netice itibariyle sanığın 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını bekliyorum, şahsi görüşüm bu doğrultuda. Ama mahkeme nasıl karar verecektir, bilmiyorum. Biliyorsunuz Ceren Özdemir davasında sanık, adli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin bir itirazda bulunmuştu. Benzer bir itiraz bu dosyada da gündeme gelebilir. Ama mahkeme diğer dosyadaki raporu dikkate alarak o talebin reddine karar verebilir diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. Muhtemeldir ki ilk duruşmada eksiklik yoksa karara çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hapis yatan katil Özgür Arduç, 10 Şubat tarihinde, polis memurlarını 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 3. kez hakim karşısına çıkacak.

ORDU 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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