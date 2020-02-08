Yason’un çehresi değişiyor

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, Büyükşehir Belediyesinin dokunuşları ile önemli bir çekim merkezi konumuna geliyor.

Proje çalışmaları nedeniyle 11 Şubat tarihi itibariyle ziyarete kapatılacak olan Yason Burnu, 26 Mayıs 2020 tarihi itibariyle halkın ihtiyaçlarına cevap veren modern çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yason Burnu için hazırlanan çevre düzenleme projesinde alanın arkeolojik ve doğal yapısı gözetilerek tasarlanan yürüyüş yolları, otopark, WC, büfe ve güvenlik/bilgilendirme binası yer alıyor.



“Heyecan uyandıran proje”

Yason Burnu’nun ziyaretçi potansiyeli açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Tayfun Özdemir, “Sadece Ordu’muzun değil, Türkiye’nin de göz bebeği olan Yason Burnu’nda ciddi bir çalışma başlattık. Bizi çok heyecanlandıran bir proje. Birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu’nda çevre düzenleme çalışması yapıyoruz. Çok ciddi turist akını olan bölgede birtakım eksikler söz konusuydu. Birçok sorunu engellemek adına önce projemizi hazırladık, sonra ihalemizi yaptık. 27 Ocak’ta da ilgili firmaya yer teslimini yaptık. Yüklenici firma alanda şantiyesini oluşturuyor. 100120 gün içerisinde Yason Burnu’nu yeniden halkımızın gözüne ve gönlüne açacağız. Bu zaman içerisinde alanın bir kısmı ziyarete kapalı olacak. Bu süre içerisinde halkımızdan biraz sabır rica ediyoruz” dedi.



“Doğal dokuya zarar verilmeyecek”

Halkın talepleri doğrultusunda sade ve güzel bir yatırımın hizmete sunulacağını belirten Özdemir, “Yapacağımız çalışma ile alandaki otopark, lavabo, nezih ve temiz mekân eksikliğini gidereceğimiz gibi zeminde de iyileştirmeler yapacağız. Doğal dokuya zarar vermeden proje üretmeye gayret gösterdik. Sade ve güzel bir yatırım hizmete sunulmuş olacak” şeklinde konuştu.

ORDU 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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