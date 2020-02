Ordulular yatay mimari istiyor

Çifte faciada 41 can kaybı!

ORDU´da kent siluetini bozan 12´şer katlı 3 bloklu projenin durdurularak yıkılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar devam ederken, "Baştan yanlış bir projeydi" diyen vatandaşlar Ordu´da yatay mimariye ağırlık verilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, 12'şer katlı 3 blokun da olduğu Belde Evler Projesi'ne vatandaşlarda tepkili. Projenin zamanında tepkilere rağmen hayata geçirilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu, şimdi ise binaların yıkılacak olmasının da aynı şekilde yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, yatay mimariye ağırlık verilmesini istiyor.

Karadeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları için kent siluetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nce inşaatın durdurulmasıyla ilgili karar alınmıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki kentin 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte şu an 12'şer katlı olan bu 3 blokun da olduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu.

Projeyi hayata geçiren konsorsiyum, ruhsat iptali ve yıkım kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması için dava açtı. Açılan davada `yapı ruhsatı geçerli´ kararı verilmesinin ardından binada çalışmalar yeniden devam etti. Büyükşehir Belediyesi ise yeniden binaların yıkılması için çalışma başlattı.

'BAŞTAN YANLIŞ BİR PROJEYDİ'

Ordu´da yaşayan Aydın Şahin, projenin başlangıcından itibaren yanlış olduğunu belirterek, "Bu proje baştan yanlış bir projeydi. Ordu´nun siluetini bırakın kıyı şeridine tamamen muhalif bir projedir. Orası halka açık bir yer, oraya o projenin yapılması hata. Hatayı hatayla örtmeye çalışıyoruz. O kadar yatırım yapıldı, paralar harcandı. Şimdi de `yıkıyoruz´ deniliyor, bunlar bu kadar basit olmamalı. Baştan yapılması da yanlıştı, şu an `yıkıyoruz´ denilmesi de yanlış" dedi.

'DOĞAL OLAN YATAY MİMARİDİR'

Mehmet Ertürk ise, "50 yıldır bu memlekette yaşıyorum ve burayı da çok iyi biliyorum. Oraya bina dikildi ama doğal olan yatay mimaridir. Şehirlere dikey mimari hep zarar vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da `İstanbul´a dikey mimariden dolayı ihanet ettik´ dedi. Yatay mimari her şey için iyidir, idealdir, vatandaş nefes alır iyi yaşar. Ordu Türkiye´nin en güzel vilayetlerinden biridir. Karadeniz´i gezdiğinizde en güzel arazi sahil Ordu´da. Bunu değerlendirmek, güzelleştirmek lazım" ifadelerini kullandı.

'HESABI DOĞRU YAPILMALIYDI'

İhsan Kırca'da bundan sonra yatay mimariye ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ordu turizm bölgesi ilan edildiğine göre, daha önceden orası Belde Otel idi. Oteli yıkıp özel mülkiyete taşımak doğru iş değil. Bina bitmiş şimdi yıkmaya kalkıyorsunuz bu da doğru değil. Baştan bunun hesabı doğru yapılmalıydı. Bundan sonra bunları da görmek lazım" şeklinde konuştu.



