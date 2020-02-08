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Ordu kar altında 137 mahalle yolu ulaşıma kapandı

İHA

Ordu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Ordu kar altında 137 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.
Ortalama 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelinde ulaşım, enerji ve haberleşme hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Devam etmekte olan kar yağışından dolayı saat 16.00 itibarıyla 19 ilçede 137 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 57 mahalleye enerji verilemezken 5 mahalle ile haberleşme sağlanamıyor.
Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan mahalle yollarının açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 450 personel, 374 araç ve iş makinesiyle yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

ORDU

08 Şubat 2020 Cumartesi

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