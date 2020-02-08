Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının yararlanması için muhtelif yerlere yem bıraktı.

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı sonrası Altınordu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına ek olarak sokak hayvanları içinde çalışma başlattı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatları ile yapılan çalışmalarda Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Oluşturulan ekipler tarafından şehrin tüm bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

ORDU 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.