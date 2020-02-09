Fatsa Belediyespor - Kozanspor maçı ertelendi

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün Fatsa İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Fatsa Belediyespor Kozanspor maçı kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Temsilciler ve hakemler Fatsa İlçe Stadı'nde incelemeler gerçekleştirdikten sonra kötü hava koşullarından dolayı müsabakayı iptal etme kararı aldı. Fatsa Belediyespor ile Kozanspor stada gelerek maç ile ilgili kararın verilmesini beklediler. Kararın açıklanmasından sonra stattan ayrıldılar.

ORDU 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:58

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