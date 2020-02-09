Ordu’da yarın okullar tatil

Ordu’da kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Bazı yerleşim yerlerinde 82 cm’yi bulan ve il genelindeki ortalaması 42 cm’yi bulan kar yağışından dolayı il genelindeki 773 mahallenin 596’sının yolu ulaşıma kapandı. 374 iş makinesi ve 450 personelle yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı olan 648 mahalle yolu açıldı. 19 ilçenin 152 mahalle yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu ilde elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı da 33 mahalleye enerji verilemezken, 8 mahalle ile haberleşme sağlanamıyor. Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarına ait iş makineleri ve ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Bu arada devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Ordu il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

ORDU 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

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