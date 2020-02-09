Buzlu yolda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Kayganlaşan yolda 2 yolcu otobüsü, 2 tır ve 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz sahil yolu, SamsunOrdu istikameti Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle 2 yolcu otobüsü, 2 tır ve 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, Karadeniz sahil yolu bir süre ulaşıma kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.