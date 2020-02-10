Bizimkiler filmi Ordu'da gerçek oldu Ordulu Amokachi Katil Yavuz'un Prens'ine rakip oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Ercan Koç, 90'lı yılların en çok sevilen dizisi olan 'Bizimkiler'de rol alan 'Katil Yavuz' lakaplı Aykut Oray gibi yanından ayırmadığı horozuyla görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçenin Çınarlık Mahallesi'nde yaşayan 26 yıllık elektrik ustası Ercan Koç, yaklaşık 2,5 ay önce kendisine hediye edilen horozuyla kurduğu ilginç bağ görenleri şaşkına çeviriyor. Küçükken bir vatandaşın verdiği horoz büyüdükçe Ercan Koç ile şaşırtıcı ikili oldu. Kısa zaman içerisinde birbirine çabuk alışan ikiliyi görenlerin aklına şimdilerde, 90'lı yılların fenomen dizisi Bizimkiler'de oynayan 'Katil Yavuz' lakaplı Aykut Oray'ın yanından ayırmadığı horozu Prens geliyor. Koç'un Amokachi diye isim verdiği horozuyla sıkı bir bağ oluştuğunu duyanlar ise hem fotoğraf çektiriyor hem de horoz Amokachi'yle gezmek istiyor.



"Aramızda sıkı bağ oldu"

Müşterisinin horozu vermesiyle hayatının değiştiğini söyleyen elektrik ustası Ercan Koç, "Yaklaşık 2,5 ay öncesinde bir yere işe gittim. Müşterim bana bir tane horoz vermek istedi. Müşterim de bana bakar büyütürsün olmazsa keser yersin demişti. Ben de daha sonra iş yerime getirdim. İlk başta kesmek gibi niyetim olmasa da üç beş gün ayaklarını bağladım. Daha sonra iş yerimin içerisinde gezmeye başladı. Tabii, o sırada en ufak kaçmak bile istemedi. Kısa zamanda aramızda bir bağ oluştu. 2,5 aydır burada benimle beraber yaşıyor. Hatta ben olmadığımda esnaf arkadaşlarımıza geçiyor. Bazen zaman zaman iş yerimin kapısını açık bırakıyorum. Kendisi dükkanda bekleyip oturuyor. Onun iş yerimde cam önünde bir yeri var. İkimiz birbirimize bayağı alıştık" dedi.



"Amokachi'yi duyan iş yerime geliyor"

İş yerinde cam önünde duran horoz Amokachi'yi sevenlerinin çoğaldığını söyleyen Koç, "Akşam üzeri hava kararmaya yakın parktan yemlendikten sonra dükkana gelir ve eğer kapı kapalıysa gagasıyla tıklayarak dükkana ben geldim mesajı verir. Biz de daha sonra kapıyı ona açıyoruz. Daha sonra içeri girdiğinde cam önünde ona özel yaptığımız yerine çıkıyor. Daha sonra üst kata çıkmak istediğinde kendi yerine çıkıyor. Sabah ben iş yerimi saat 07.00 gibi açıyorum. Tabii, o da benim geldiğimi anlayınca iniyor aşağı ve bende onu dışarı salıyorum. İkimizi böyle duyanlar var. Bizi böyle sevenler var" diye konuştu.



"Amokachi mahallenin maskotu oldu"

Ercan Koç'un horozu Amokachi'nin mahallenin maskotu olduğunu söyleyen esnaf komşusu İdris Öztürk ise "Horoz bizim mahallenin ve esnaf arkadaşlarımızın da maskotu oldu. Bu horoz geldiğinde küçüktü. Herkes çok seviyor. Hatta yan tarafımızda ilkokul var. Paydoslarda öğrenciler geliyor ve horozu sevmek istiyor. Komşum Ercan işe gittiği zaman bazen horozla biz ilgileniyoruz. Soğuk ve yağmurlu havalarda horoz zaten kendisi iş yerine giriyor" şeklinde konuştu.

ORDU 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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