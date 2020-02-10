Ordu’da 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da Gürcistan uyruklu 3 kişinin ikametlerinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin içki ve sigara kaçakçılığına yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 55 karton (550 paket) gümrük kaçağı sigara, 15 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı içki, 23 şişe 500 mililitrelik gümrük kaçağı içki elde edildi.

Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 3 şahıstan 2’si adli işlemlerden sonra savcılık talimatı ile salıverilirken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

ORDU 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:02

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.