Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

'Babam ve ben'

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Ordu’da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gülyalı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun’dan Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yolcu otobüsü, 2 tır ve 8 otomobil, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle GiresunOrdu istikameti yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanırken, Ordu’nun giriş ve çıkışlarında tırların girişi geçici olarak durduruldu.

Kent merkezinde sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü Ordu’da polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ORDU 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:02

YATSI 19:23

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