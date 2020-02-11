Ordu'dan kartpostallık kar manzaraları

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Ordu'da iki gün boyunca etkili olan kar, doğada seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Ordu’da önceki gün başlayan ve iki gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Kar yağışı sonrası Altınordu ilçesinde kartpostallık görüntülerin oluştu. Şehrin seyir terası konumundaki 500 rakımlı Boztepe’den bakıldığında mavi ve beyazın güzelliği ve Avrupa’nın denize inşa edilen tek havalimanı olan OrduGiresun Havalimanının beyazlar altındaki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

ORDU 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:24

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