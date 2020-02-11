Ordu’da eğitime bir gün daha ara verildi

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, “İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitimöğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan Ordu genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle geçen iki gün eğitime ara verilmişti.

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