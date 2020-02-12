Fatsa'da karla mücadele

Fatsa Belediyesi karla mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Don olaylarına karşı yollarda meydana gelen buzlanmalar sonucu sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamamaları için tüm önlemlerini alan ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için buz kırma ve temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Normal yaşamın idamesi için ana arterler, dolmuş güzergahları ve şehir içinde tuzlama çalışmalarına devam ederken, şehir merkezinde bulunan kapalı caddelerde ve kamusal alanların çevresinde buz kırma çalışmalarına ağırlık veriyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri de merkez mahallelerde ve kırsalda kar temizleme ve yol açma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bölgede uzun süreden beri kar yağışının meydana geldiğini belirterek, “Bölgemizde 8 Şubat Cumartesi sabahı başlayan kar yağışı 10 Şubat Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar aralıksız devam etti. Yoğun kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçerek 5 gündür gece gündüz çalışan karla mücadele ekiplerimiz sahada ve mesailerine devam ediyorlar. Kar yağışı tamamen durduktan sonra da bir yandan yol açma çalışmaları devam ederken bir yandan şehir merkezimizdeki caddelerimizde buz kırıyor. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor. Yaşanabilecek mağduriyetlere ve aksaklıklara karşı anlayış gösterdiğiniz için siz kıymetli hemşehrilerime ve Fatsa için özverili çalışmaları ile vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için canla başla çalışan, görevi ulvi sorumluluk olarak algılayan, aksatmadan yerine getiren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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