ORBEL, personelini ödüllendirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORBEL A.Ş. 2019 yılında personelin verimli çalışmalarını ve sosyal sorumluluk bilinci kapsamındaki örnek davranışlarını ödüllendirmek için bir program düzenledi.

Çalışanların moral, motivasyonlarını güçlendirmek ve aidiyet duygusunu geliştirmek adına da düzenlenen programda ORBEL Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından personele hediye ve plaket takdimi yapıldı.

Ordu’yu birlikle güzel günlere ulaştırılacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, “ORBEL ailesi olarak bu akşam sizinle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Bir aile olduğumuzu unutmamanız ve hissetmeniz açısından bu tür organizasyonlar büyük önem arz ediyor. Caddede çalışanından teleferikte bekleyenine kadar aile bilinciyle hareket edersek hem ORBEL hem büyükşehir hem de Ordu kazanır. Yapmış olduğunuz çalışmalar zaten bunu bize gösteriyor. Ülkemizin başka bir yerinde oluşan afette bile canla başla seferberliğe katılan, bir kaza olduğunda canını hiçe sayarak onları kurtarmak isteyen yürekli kardeşlerimiz var. Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesiyle emin olun daha canlı ve birlik içinde, toplumun huzuru için çalışan bir ekipleriz. Ordu’yu hep birlikte güzel günlere ulaştırmak için hizmet edeceğiz” dedi.

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