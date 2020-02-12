Vali Yavuz’dan ‘devlet-vatandaş ilişkisi’ uyarısı Ordu Valisi Seddar Yavuz: “1970’li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devlet-vatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yavuz’dan ‘devlet-vatandaş ilişkisi’ uyarısı Ordu Valisi Seddar Yavuz: “1970’li, 80'li yıllarda ...

İHA

Ordu Valisi Seddar Yavuz, devletvatandaş ilişkisi ve teamüllerinin değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, "1970'li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devletvatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor" dedi.

Vali Yavuz’dan ‘devlet-vatandaş ilişkisi’ uyarısı Ordu Valisi Seddar Yavuz: “1970’li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devlet-vatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, devletvatandaş ilişkisi ve teamüllerinin değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, “1970’li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devletvatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor” dedi.
Ordu Valiliğince, kamu görevlilerinin performans, kişisel gelişim ve motivasyonunun artırılması amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Ordu Üniversitesinin de katkılarıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve kamu kurumlarının müdürleri, Ordu Valiliği birim müdürleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin hazır bulunduğu “Performans, Kişisel Gelişim ve Motivasyon Hizmet İçi Eğitim Semineri”nin açılışında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın; vatandaş memnuniyetini hedefleyen, hesap verebilir, şeffaf, demokratik bir anlayışla yoluna devam etmesi, değişen dünya koşullarında kutsal devletten kutsal bireye vatandaşa evrilen bu süreçte yeni bir konumlanmaya ihtiyacı olduğu açık ve nettir. Kamu çalışanlarımızın da bu yeni anlayışa kendilerini hazırlaması fevkalade önemlidir” ifadelerini kullandı.
“1970’li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devletvatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor” diyen Vali Yavuz, “Bakanlığımızın emir ve talimatları ile bu hizmet içi eğitim seminerini düzenliyoruz. O anlamda da üniversitemiz ile işbirliği yaparak, çok değerli hocalarımızın katkılarıyla kamu görevlilerimizin performansı, kişisel gelişim ve motivasyonunun artırılması amacıyla bu hizmet içi eğitim seminerini gerçekleştiriyoruz. Seminer konuları arasında yer alan ve hepimizin içinde bulunduğu, bir ölçüde de yaşayarak öğrendiği protokol kuralları ve yönetimi, aslında devlet olmanın en önemli kurallarından bir tanesidir” şeklinde konuştu.
Konuşmasında devletlerde protokolün önemli olduğunun altını çizen Vali Seddar Yavuz, ”Protokolü önemsemeyen devletler, devlet olamaz. Tüm büyük devletlerin çok ciddi protokol kuralları vardır. Protokolde şekil, özü korumak için bir kalkandır. Şekil, idare hukuku açısından da fevkalade önemlidir. Protokol kuralları, devlet ve nezaket kuralları açısından bir bütündür” diye konuştu.
Vali Seddar Yavuz, seminerde, protokol kuralları ve yönetimi, kurumsal imaj ve toplantı yönetimi, kişisel imaj ve hitabet sanatı, halkla ilişkiler ve iletişim, etkili yönetim ve liderlik ve beden dili konularının işleneceğini belirterek, ”Sizlerden istirhamım bu semineri dikkatli bir şekilde takip etmeniz, eksik ve noksanlarınızı tamamlamanızdır” dedi.
Vali Yavuz, ”Üniversitemize, dekanlarımıza, hocalarımıza, düzenlemiş olduğumuzu hizmet içi eğitim seminerimize böylesine bir katkı sundukları, bizimle birlikte oldukları, zaman ayırdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu seminerlerin başarılı geçmesini temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
İki gün sürecek seminerde, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Yener, ODÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şenol Sezer, ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Fidan, ODÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Yavuz, ODÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taşkın Kılıç, ODÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Karaman konuşmacı olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ODÜ ve Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ODÜ ve Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü
ORBEL, personelini ödüllendirdi
YEREL HABERLER ORBEL, personelini ödüllendirdi
Ceren’in ailesinden sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Ceren’in ailesinden sorumluluğu olanlar hakkında suç ...
Engelleri aşıp, mutluluğa ‘evet’ dediler Ordu’da iki ortopedik engelli, dünya evine girdi Bacakları ve bir kolu olmayan Cemile Aydın ile belden aşağısı tutmayan Cevdet Aydın’ın nikahı kıyıldı
YEREL HABERLER Engelleri aşıp, mutluluğa ‘evet’ dediler Ordu’da iki ...
Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği
Nimet Koç güven tazeledi
YEREL HABERLER Nimet Koç güven tazeledi
Başarılı hizmetleri belgelendi
YEREL HABERLER Başarılı hizmetleri belgelendi
Fatsa'da karla mücadele
YEREL HABERLER Fatsa'da karla mücadele
Yalıköy'de heyelan riski
YEREL HABERLER Yalıköy'de heyelan riski
Ordu'da o binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Ordu'da o binaların yıkımı sürüyor
Yavru baykuşa gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Yavru baykuşa gözü gibi bakıyor
Zayıflamak için Almanya’dan Ordu’ya geldi
YEREL HABERLER Zayıflamak için Almanya’dan Ordu’ya geldi
Sokak kedisi bebek arabasında doğum yaptı
YEREL HABERLER Sokak kedisi bebek arabasında doğum yaptı
Lokanta işletmecisi Melisa, kendini çocuklara adadı
YEREL HABERLER Lokanta işletmecisi Melisa, kendini çocuklara adadı
Ordu’da eğitime bir gün daha ara verildi
YEREL HABERLER Ordu’da eğitime bir gün daha ara verildi
Başkan Güler: “Yanlış başlayan iş doğru bitmiştir” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Toplumda rahatsızlığa sebep olan, kanuna aykırı, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uymayan, hesaplama plan tekniğine ve kamu yararına olmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve güzel Ordumuza yakışmayan belde evlerin yıkımına başladık. Hayırlı olsun” “Yanlış başlayan iş doğru bitmiştir”
YEREL HABERLER Başkan Güler: “Yanlış başlayan iş doğru ...
(ÖZEL) Ordu'daki gökdelenlerin yıkımı havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı'nın sorduğu gökdelenlerin yıkımına 4 ağır iş makinesi ile başlandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ordu'daki gökdelenlerin yıkımı havadan ...
Ordu'da o binaların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Ordu'da o binaların yıkımına başlandı
Sahildeki gökdelenlerin yıkımına başlandı Cumhurbaşkanı’nın sorduğu gökdelenler, iş makineleri ile yıkılıyor
YEREL HABERLER Sahildeki gökdelenlerin yıkımına ...
Cumhurbaşkanı'nın sorduğu Ordu’daki bina için yıkım kararı verildi Ordu İdare Mahkemesi, kumsal üzerine inşa edilen 3 bloklu bina için yıkım kararı verdi Ordu Büyükşehir Belediyesi bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti, tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın sorduğu Ordu’daki bina için yıkım ...
Ordu'dan kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER Ordu'dan kartpostallık kar manzaraları
Karadeniz yaylalarında kar güzelliği Kar güzelliği havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında kar güzelliği Kar güzelliği ...
Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar
YEREL HABERLER Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X