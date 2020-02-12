Vali Yavuz’dan ‘devlet-vatandaş ilişkisi’ uyarısı Ordu Valisi Seddar Yavuz: “1970’li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devlet-vatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, devletvatandaş ilişkisi ve teamüllerinin değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, “1970’li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devletvatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor” dedi.

Ordu Valiliğince, kamu görevlilerinin performans, kişisel gelişim ve motivasyonunun artırılması amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Ordu Üniversitesinin de katkılarıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve kamu kurumlarının müdürleri, Ordu Valiliği birim müdürleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin hazır bulunduğu “Performans, Kişisel Gelişim ve Motivasyon Hizmet İçi Eğitim Semineri”nin açılışında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın; vatandaş memnuniyetini hedefleyen, hesap verebilir, şeffaf, demokratik bir anlayışla yoluna devam etmesi, değişen dünya koşullarında kutsal devletten kutsal bireye vatandaşa evrilen bu süreçte yeni bir konumlanmaya ihtiyacı olduğu açık ve nettir. Kamu çalışanlarımızın da bu yeni anlayışa kendilerini hazırlaması fevkalade önemlidir” ifadelerini kullandı.

“1970’li, 80'li yıllarda edindiğimiz bilgilerle, devletvatandaş ilişkilerini tanımlayan geleneklerle, yasal mevzuatla bugünü anlayabilmek, kavrayabilmek ve idrak edebilmek çok mümkün görünmüyor” diyen Vali Yavuz, “Bakanlığımızın emir ve talimatları ile bu hizmet içi eğitim seminerini düzenliyoruz. O anlamda da üniversitemiz ile işbirliği yaparak, çok değerli hocalarımızın katkılarıyla kamu görevlilerimizin performansı, kişisel gelişim ve motivasyonunun artırılması amacıyla bu hizmet içi eğitim seminerini gerçekleştiriyoruz. Seminer konuları arasında yer alan ve hepimizin içinde bulunduğu, bir ölçüde de yaşayarak öğrendiği protokol kuralları ve yönetimi, aslında devlet olmanın en önemli kurallarından bir tanesidir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında devletlerde protokolün önemli olduğunun altını çizen Vali Seddar Yavuz, ”Protokolü önemsemeyen devletler, devlet olamaz. Tüm büyük devletlerin çok ciddi protokol kuralları vardır. Protokolde şekil, özü korumak için bir kalkandır. Şekil, idare hukuku açısından da fevkalade önemlidir. Protokol kuralları, devlet ve nezaket kuralları açısından bir bütündür” diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, seminerde, protokol kuralları ve yönetimi, kurumsal imaj ve toplantı yönetimi, kişisel imaj ve hitabet sanatı, halkla ilişkiler ve iletişim, etkili yönetim ve liderlik ve beden dili konularının işleneceğini belirterek, ”Sizlerden istirhamım bu semineri dikkatli bir şekilde takip etmeniz, eksik ve noksanlarınızı tamamlamanızdır” dedi.

Vali Yavuz, ”Üniversitemize, dekanlarımıza, hocalarımıza, düzenlemiş olduğumuzu hizmet içi eğitim seminerimize böylesine bir katkı sundukları, bizimle birlikte oldukları, zaman ayırdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu seminerlerin başarılı geçmesini temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

İki gün sürecek seminerde, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Yener, ODÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şenol Sezer, ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Fidan, ODÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Yavuz, ODÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taşkın Kılıç, ODÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Karaman konuşmacı olarak yer aldı.

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