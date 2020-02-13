Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden afişli teşekkür

- ORDU´da, mahkeme kararıyla, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkımı için çalışma başlatılan 3 bloklu 17´şer katlı olacak binaların inşaatının yıkımıyla ilgili, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler´e afişle teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kirazlimanı Mahallesi'nde yapımı devam eden 3 bloklu 17´şer katlı olması planlanan binaların inşaatının yıkımı için çalışma başlatıldı. Ordu İdare Mahkemesi´nin kararı doğrultusunda, kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen gökdelen inşaatıyla ilgili, Kirazlimanı mahallesi sakinleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler´e afişle teşekkür etti.

'ALINAN CESUR BİR KARARDIR'

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, projenin başından itibaren Orduluların inşaatı tepki gösterdiğini ve durdurulması gerektiğini hatırlatarak, "Bu yanlışı sadece sayın Cumhurbaşkanımızın önleyebileceğini anlatmıştık. Bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini kursaklarında bırakmış olup doğanın yeniden doğuşunu müjdelemiştir. Bu kadar Ordu´nun sahil kesiminde yeni yıkımların müjdeleyicisi olması sevinciyle gelecek kuşaklara daha sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak için alınan cesur bir karardır. Bu alanın plaj ve mesire alanı olmasını arzu ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a, bu kararın arkasında inadına dik durarak Ordu sevdalısı olduğunu bir kez daha ispatlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler´e teşekkür ediyoruz" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.